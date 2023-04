“Club Cultuur was een feestje”

Aalsmeer – Afgelopen acht weken hebben veel kinderen meegedaan aan de activiteiten van Club Cultuur van Cultuurpunt Aalsmeer. Ze deden na school met veel plezier mee aan de activiteiten van hun keuze. Er is getekend, geschilderd, geacteerd dat het een lieve lust was. Er werd zelfs een heuse Podcast werd gemaakt. Anderen gingen 3D schilderen bij Angelique Schouten van Klodderverf, kinderen werden uitgedaagd aandachtige Zentangle tekeningen te maken bij Carla Jooren, maakten een podcast bij ‘Radioactief’ door Anna Maria Giannattasio. Ook leerde een groep Acteren met Wes Mutsaars van Klas Alpha en creatieve dieren knutselen met Karin Borgman. Zo werden er diepzeedieren getekend, gekleid en zelfs een lino gemaakt. Bij de jeans club kwam er niet alleen een hele serie jeans tassen, maar ook een telefoonhoes en een armband, bij Marieke ten Thij van 2T. Allemaal gerecycled, ontworpen en uitgevoerd zo ging geen er draad verloren.

Kwaliteit en uitdaging

De reacties van de kinderen en hun ouders waren heel positief. Wat de organisatie terugkreeg was vooral complimenten over de docenten die de kinderen meenamen in veel uren enthousiasme en verschillende aanpakken en technieken. Over het algemeen geven deelnemers aan dat Club Cultuur ”supergoed georganiseerd en onwijs informatief” was. Volgens een deelnemer: “Eigenlijk was alles heel duidelijk.” De activiteiten beginnen met kennismaken, maar door de lessen heen wordt er iedere keer een stapje bij gedaan; verven begin je met 2d en leer je daarna 3d, voor de jeans tas moet je eerst weten hoe de naaimachine werkt, met Zentangle begin je met eenvoudige figuren en eindig je met ingewikkelde 3d patronen, Radioactief heeft les gehad van een podcastwinnaar Bastiaan Meijer en gaat nog naar de redactie van omroep AT5! Acteren was een kortere lesreeks maar na de positieve reacties komt hier zeker een vervolg op. Een ouder over deze activiteit: “Leuke leraar, mijn zoon was erg enthousiast over de activiteiten die ze hebben gedaan. Hij kan nu nog beter drama maken.”

Met de lessen creatieve dieren hebben de kinderen kennisgemaakt met nieuwe materialen zoals vinyldrukken (iets als linoleum maar makkelijker mee te werken) en zijn er met krijt nieuwe zeemonsters gemaakt. Ook de reacties van de ouders mochten er wezen over Club Cultuur: “Mijn kind heeft genoten van de cursus”. “Een leuke, kleine groep en superleuk resultaat. Mijn dochter vond de lessen een feestje!” Een foto verslag is te vinden op https://www.cultuurpuntaalsmeer.nl/nieuws/club-cultuur-was-een-feestje/

Nieuwe activiteiten

Volgend schooljaar is er weer een Club Cultuur na schooltijd. Nog voor de zomer biedt Cultuurpunt een reeks nieuwe activiteiten aan voor kinderen, in de maand juni, de IK TOON maand en ook daar kunnen kinderen aan deelnemen.