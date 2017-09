Circus voor kinderen in herfstvakantie

Aalsmeer – Over een maandje is het alweer herfstvakantie. Net zoals iedere andere vakantie organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, de Binding en Sportservice Aalsmeer ook nu weer hun gezamenlijke CombiFun activiteit. En deze keer is het tijd voor wel een hele bijzondere editie. Het draait namelijk allemaal om circus. Op vrijdag 27 oktober kan er onder leiding van de professionals van Circus Kristal de hele dag geoefend worden met acrobatiek, goocheltrucs en clown stunts. De dag zal afgesloten worden met een voorstelling voor de ouders en andere geïnteresseerden.

Tijdens het circusprogramma gaan de kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar aan de slag met eenwielers, koorddansapparaten, evenwichtsbalken, jongleerballen, pisterekken en nog veel. Als de kinderen de basis onder de knie hebben, is het tijd om toe te werken naar een grote presentatie in een echte circuspiste. De presentatie, die om 14.00 uur begint, is de grote finale van de dag en is vrij toegankelijk voor vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.

Inschrijven

Inschrijven kan tot dinsdag 24 oktober via www.debinding.nl. Wees er snel bij want er is slechts plek voor 100 kinderen en vol is vol! De circusdag op vrijdag 27 oktober is in sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef en kost bij voorinschrijving 10 euro per kind en, indien nog plek, 12 euro per kind aan de deur. Inloop vanaf 10.45 uur, start programma 11.00 uur. De presentatie is om 14.00 uur, einde programma 14.30 uur.



Kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee. Er is tijd voor een lunchpauze ingeruimd.