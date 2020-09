Christian Berg (15) in Nationale Finale Prinses Christina Concours

<kop 18-3>”Ik hoop dat het PCC me gaat helpen om nog beter te worden!”

Uithoorn – Op woensdag 23 t/m vrijdag 25 september wordt de Nationale Finale van het Prinses Christina Klassiek Concours online uitgezonden. Het is de spannende ontknoping van een wedstrijd waarbij ruim 400 jonge muzikanten van 11 t/m 21 jaar uit het hele land van zich lieten horen. Een van de finalisten is violist Christian Berg uit Uithoorn. Hij bereikte na een voorronde in Haarlem afgelopen januari de landelijke finale. Zijn optreden is op woensdag 23 september om 20.00 uur gratis online bij te wonen via www.christinaconcours.nl, Youtube en Facebook.

Link naar Youtube filmpje waarin Christian zich voorstelt: https://youtu.be/ZTs-ScX2dOQ

Het Prinses Christina Concours organiseert al ruim 50 jaar concoursen en stimuleert kinderen en jongeren om zich muzikaal te ontwikkelen. Het is voor het eerst dat de Nationale Finale van het klassieke concours wordt opgenomen en online te zien is. Door de situatie rondom corona bedacht de organisatie een creatieve manier om het concoursseizoen toch te kunnen afsluiten. Directeur Alexander Buskermolen zegt hierover: “Noodgedwongen hebben we een nieuw concept gelanceerd waarbij we zowel voor de finalisten als het publiek een waardevolle ervaring bieden. In korte tijd trainden we deze jonge topmuzikanten om voor tal van (bewegende) camera’s te spelen én zorgden we ervoor dat door professionele uitzendingen via internet te maken, een veel groter publiek kan genieten van hun muziek.”

De Nationale Finale wordt in drie delen uitgezonden, van woensdag 23 september t/m vrijdag 25 september, iedere avond om 20.00 uur. Na iedere uitzending, om 22.00 uur, kan iedereen online stemmen voor de publieksprijs van die dag. Een professionele jury bepaalt wie er van alle 23 finalisten uiteindelijk in de prijzen vallen. Op zaterdag 26 september maakt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet om 20.00 uur de uitslag online bekend. Zie voor meer informatie www.christinaconcours.nl

In het kort:

Woensdag 23 september vanaf 20.00 uur: optreden finalisten deel I

Donderdag 24 september vanaf 20.00 uur: optredens finalisten deel II

Vrijdag 25 september vanaf 20.00 uur: optredens finalisten deel III

Zaterdag 26 september vanaf 20.00 uur: bekendmaking prijswinnaars door H.K.H. Prinses Margriet (foto: MajankaFotografie