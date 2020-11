Chris Woerden over gevelbeeld aan Admiraal de Ruyterlaan

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is gestart met de serie ‘ Kunst die je bij blijft’. In deze serie gaan inwoners met burgemeester Heiliegers in gesprek met hun favoriete kunstwerk. In deze aflevering gaat Chris Woerden in gesprek met de burgervader over de gevelsteen van kunstenaar René van Seumeren aan de Admiraal de Ruyterlaan. Toen Woerden op 3 januari 1951 als 4-jarige jongen naar de Admiraal Tromplaan verhuisde, speelde hij geregeld in de Admiraal de Ruyterlaan. De eerste keer dat hij daar het kunstwerk aan de gevel zag, dacht hij ‘eigenaardig’. Legt uit: ,,Op de zijgevel bij nummer 3 was een beeldhouwwerk ingemetseld van het wapen van Uithoorn. Het was in mijn ogen echter een vreemd wapen: een kind komt helemaal uit de hoorn tevoorschijn, blaast op een hoorn waar dan het kinderkopje uit komt, het eigenlijke gemeentewapen. Wonderlijk. Zou het betekenen dat –zo kort na de oorlog- een verwijzing is naar de jeugd die de toekomst heeft? Of een link met de drijfveer van burgemeester Koot om Uithoorn tot een jonge kinderrijke gemeente te maken? Ik wist het niet. Maar het beeld staat nu voor mij symbool voor thuiskomen. En vriendschap. Omdat ik meer kwam te weten over de band met de familie van de kunstenaar en Uithoorn en burgemeester Koot. Het is dus een beeld van de vriendschap tussen Uithoorn en Van Seumeren.

De vader van de kunstenaar, Frans van Seumeren, was streng katholiek en richtte in 1922 de Teerunie op. Toen de katholieke Cornelis Koot burgemeester van Uithoorn werd in februari 1935, ontstond een goede samenwerking die nog verstevigd werd tijdens de oorlog. Zowel Koot als Van Seumeren werden door de bezetter in het laatste oorlogsjaar gevangengenomen. Burgemeester Pieter Heiliegers vindt het bijzonder om op deze manier in gesprek te gaan met inwoners over de geschiedenis van de gemeente. ,,Mensen hebben altijd een gevoel of een verhaal bij een hun favoriete kunstwerk. De meest prachtige verhalen en anekdotes krijgen we te horen. Dat vind ik mooi.” Hij vervolgt: ,,Dit kunstwerk roept bij mij ‘samenwerking’ op. De gemeente heeft samengewerkt met KLM, Fokker en uiteraard de Van Seumerens bij plaatsing van het beeld. De Plesmanlaan kon gebouwd worden voor werknemers van Fokker en de KLM. Ik vind het mooi dat er voor gezorgd is dat de jonge wijk aangekleed werd. Niet alleen met speeltoestellen en een bankje, maar ook dus met kunst.” René van Seumeren werd opgeleid aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam, onder Gerrit Bolhuis, Jan Bronner en Piet Esser. In 1949 won hij de zilveren medaille voor beeldhouwkunst bij de Prix de Rome. Naast werken voor de openbare ruimte, maakte hij onder andere altaren en heiligenbeelden voor kerken. Van Seumeren overleed op 65-jarige leeftijd.