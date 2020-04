Chocolade en crème voor zorgmedewerkers

Aalsmeer – Het corona virus houdt iedereen bezig en zorgt voor veel onzekerheid. Dat geldt vooral voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Zij hebben te maken met de onzekerheid of er een besmetting is bij hun cliënten of in de eigen omgeving. Ze willen natuurlijk goede zorg blijven verlenen of goede ondersteuning bieden en vooral geen anderen besmetten. Die onzekerheid maakt deze tijd heel vreemd en kost – soms ongemerkt – veel energie.

‘Gewoon’ werk doen

Gelukkig heeft Zorgcentrum Aelsmeer tot nu toe vrijwel geen besmettingen gehad maar voorzichtigheid blijft geboden evenals alle hygiënemaatregelen, de 1,5 meter afstand, veel handen wassen, contactpunten ontsmetten enzovoort. Dit vraagt om strenge maatregelen die het werken anders maken en minder vanzelfsprekend. Het is bijzonder om te zien hoe iedereen probeert er het beste van te maken, ‘gewoon’ het werk blijft doen en aandacht blijft geven aan de mensen voor wie gezorgd wordt.

Crème voor het verzorgen van de droge handen.

Steun in de rug

Als dank voor deze betrokkenheid bieden de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer de 300 medewerkers een tube verzorgende handcrème aan, omdat iedereen last krijgt van droge handen door al het wassen. En daarnaast een lekker stuk ‘bedank’ chocolade. “Met elkaar komen we hier doorheen en de steun in de rug voor medewerkers draagt vast bij aan een goed vervolg”, aldus de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer.