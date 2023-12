Cheque voor Boerenvreugd dankzij Pramenrace

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 9 december heeft het SPIE bestuur een cheque kunnen overhandigen aan Kinderboerderij Boerenvreugd van liefst 1.614,55 euro. De deelnemers van de Pramenrace hadden afgelopen september de opdracht gekregen om zo veel mogelijk pet flessen in te leveren om geld in te zamelen voor een goed doel. Er was gretig gehoor gegeven aan dit verzoek, want met grote aantallen werden er zakken aangeleverd bij de post aan het einde van de Uiterweg. Tot grote verbazing werden maar liefst dertien big bags gevuld!

Het SPIE bestuur heeft zich achter de oren gekrabd, want hoe zet je dit om naar geld? Ben en Tineke van Café Sportzicht kwamen gelukkig met een oplossing. Na meerdere avonden flessen overhevelen van de big bags in statiegeld zakken, hebben zij alles ingeleverd voor SPIE. Daarnaast waren er enkele creatieve pramenrace teams die statiegeldbonnen hadden ingeleverd in plaats van flessen. Een ritje langs meerdere supermarkten in de omgeving leverde ook nog een mooie bijdrage op.

Het SPIE bestuur wil alle deelnemers en vrijwilligers van de Pramenrace en Café Sportzicht bedanken voor het mede mogelijk maken van deze mooie donatie aan een lokaal goed doel en wenst Kinderboerderij Boerenvreugd veel succes met de verdere bouw van het Kippenpaleis.