Cheque van OSA voor waterpomp in Kenia

Aalsmeer – De stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) heeft een cheque van 700 euro uitgereikt aan de ZWO Commissie van de Open Hof kerk voor een project in Kenia. Door overstroming was de waterpompinstallatie in Kitale in Kenia bij de school voor dove kinderen buiten werking. De kerk stelde 700 euro beschikbaar voor een nieuwe installatie wat dringend nodig is in verband met corona.

De kosten totaal zijn 1.400 euro. Dankzij de verdubbeling van het opgehaalde geld door de OSA is het benodigde bedrag bijeen gebracht en kan een nieuwe waterpompinstallatie gekocht en geplaatst worden. Joop de Vries, penningmeester van OSA, heeft de cheque overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Open Hof kerk. Meer weten over het project in Kenia? Kijk dan op: www. kitalerafiki.com. Belangstelling voor de OSA? Meer informatie is te vinden op www.osa-aalsmeer.nl