Cheque van 20.000,- voor speeltuin De Beleving

Aalsmeer – Onlangs kon Alida Simoons, voorzitter van de Serviceclub Inner Wheel Aalsmeer, een cheque van 20.900 euro overhandigen aan Yvonne Kardol van Ipse de Bruggen in Nieuwveen. “Dat bedrag is bestemd voor de nieuwe rolstoelvriendelijke speeltuin De Beleving op het terrein van Landgoed Ursula en specifiek voor de aanschaf van de Yalp Sona, een interactief geluidspeeltoestel”, vertelt Marije Boone een van de initiatiefnemers van de speeltuin. Inner Wheel Aalsmeer organiseerde velerlei acties zoals een ‘Gooische Vrouwen’ bingo en de verkoop van wijn en chocoladeletters tijdens de feestdagen om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Alida Simoons: “De speeltoestellen voor de zowel jonge als oudere bewoners en gasten van Ipse de Bruggen voorzien in een grote behoefte en zijn daardoor van groot maatschappelijk nut.” Dat Inner Wheel Aalsmeer zo’n mooi bedrag bij elkaar heeft kunnen brengen is mede te danken aan de hulp van de lokale middenstand van Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht en de dames die een kaartje kochten voor de bingo.

Yvonne Kardol van Ipse de Bruggen was blij verrast met de cheque. “Wat een fantastisch bedrag! Daar kunnen we een mooi deel van de speeltuin mee financieren.” De totale kosten van de prachtige nieuwe speeltuin bedragen zo’n 120.000 euro.