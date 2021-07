Cheque OSA voor corona-hulp in Nepal

Aalsmeer – Onlangs is een subsidiecheque uitgereikt aan Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. De cheque van 2.500 euro werd overhandigd door de voorzitter, Gerard Nijland van OSA (Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) aan Laura Tas, secretaris van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer.

“Onze stichting is erg blij met de donatie van OSA”, vertelt Laura Tas “Wij hadden een bedrag van 4.000 euro ingezameld voor noodhulp, zoals zuurstoftanks voor twee ziekenhuizen, en één medische post in Nepal voor corona patiënten. Met deze mooie donatie van de OSA kunnen we nog veel meer mensen in Nepal helpen.”

Meer informatie over de stichting is te vinden op: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. Doneren kan ook via banknummer NL 89 RABO 0332 7602 51. Iedere gift is welkom en komt rechtstreeks in Nepal terecht daar waar hulp het hardst nodig is. Over OSA zijn gegevens te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl.

Foto: OSA-voorzitter Gerard Nijland met Laura Tas, secretaris van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer.