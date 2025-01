Chariot wil monument betrekken bij uitbreiding hotel

Aalsmeer – Hotel Chariot heeft bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend voor uitbreiding van het complex aan de Oosteinderweg 243. De eigenaar wil het hotel aan de achterzijde vergroten en de zich daar bevindende dubbele conciërgewoning in het ontwerp betrekken door deze om te zetten naar hotelappartementen. De dubbele conciërgewoning is aangewezen als rijksmonument en hier moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Een eerder plan van de initiatiefnemer was om deze reden afgewezen. In dit plan zou het rijksmonument gesloopt worden. Het plan is nu aangepast en er wordt nu gestreefd naar behoud van de dubbele woning. Het monument wordt in zijn geheel in het ontwerp betrokken. In het ontwerp wordt de conciërgewoning omgezet naar hotelappartementen. In totaal komen er in de uitbreiding circa 26 hotelkamers en 2 zalen.

Voorwaarden

Volgens het college sluit het initiatief op hoofdlijnen aan bij de uitgangspunten van de structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg om beperkt uitbreiding van passende bedrijvigheid toe te staan. “Mits bij de verdere uitwerking van het initiatief aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, draagt het plan bij aan de gewenste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op deze locatie en het rijksmonument blijft behouden voor de toekomst”, aldus het college na het B&W overleg op 7 januari. De bestuurders geven vooralsnog een positieve beoordeling. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om de plannen verder uit te werken en een schetsplan in te dienen. Zodra het schetsplan is ingediend kan het onderzoek naar haalbaarheid starten om uiteindelijk te komen tot een vergunbaar plan.

Aantasting monument

De initiatiefnemer wacht nog een lange en ‘hobbelige’ weg. Volgens de commissies ruimtelijke kwaliteit en erfgoed oogt het voorgestelde ontwerp namelijk als een grove aantasting van het rijksmonument. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) dient te worden benaderd om te toetsen of het ontwerp recht doet aan de monumentale waarde van het pand. Bovendien is er bij de huidige voorgestelde hoogte van de nieuwbouw, een verklaring van geen bezwaar nodig, omdat de bouwhoogte van 9 meter die op grond van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol maximaal is toegestaan wordt overschreden. Een alternatief scenario is overigens om het rijksmonument ongemoeid te laten en de huidige woonbestemming ervan te handhaven.

Foto: Hotel Chariot aan de Oosteinderweg. Eigen foto hotel.