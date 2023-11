Champagneconcert in Flower Art Museum

Aalsmeer – Zaterdag 9 december organiseren Stichting KCA en het Flower Art Museum weer een concert in de reeks ‘Muziek in het Museum’. Een speciale editie ditmaal, niet alleen door het optreden van twee fantastische musici, maar ook door de combinatie met een champagneproeverij. Violiste Merel Vercammen is een goede bekende bij de liefhebbers van klassieke muziek in het Flower Art Museum. Merel vormt op 9 december in het FAM een duo met topcelliste Maya Fridman. Het optreden is een kans om deze topmusici in een intieme setting te zien en vooral te horen. Zij spelen een gevarieerd programma met werken van bekende en minder bekende componisten, die door hen zelf worden ingeleid. Ook is er ruimte voor improvisatie en zelfs voor inbreng van het publiek.

Geheel in decembersfeer wordt het concert omlijst met een champagne- en wijnproeverij door Rik Boom van het bedrijf Jéroboam. Bezoekers worden ontvangen met een drankje en in de pauze en na afloop kunnen zij verschillende glazen champagne naar wens proeven aan de champagnetafel, met en zonder alcohol.

Het concert op zaterdag 9 december in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten voor dit speciale concert met proeverij zijn verkrijgbaar in de ticketshop van Stichting KCA: www.skca.nl. Indien nog beschikbaar kunnen ook kaarten aan de zaal worden gekocht.

Foto: Violiste Merel Vercammen.