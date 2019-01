Cees Klijn 70 jaar lid van Tavenu

De Kwakel – Tijdens de nieuwjaarsborrel van Muziekvereniging Tavenu is afgelopen dinsdag Cees Klijn in het zonnetje gezet. Ter gelegenheid van het 70-jarig lidmaatschap had het orkest 3 oude marsen ingestudeerd om zo Cees een serenade te brengen. Cees is lid geworden in 1949 en heeft zijn hele muziekcarrière saxofoon gespeeld. Naast het meespelen in het orkest is Cees jarenlang bestuurslid en later voorzitter geweest. Na de herstart van Tavenu in de jaren 60 van de vorige eeuw is hij in het bestuur gekozen en later volgde hij de heer P. Boxce op als voorzitter. Cees was een kei in leden werven en de vereniging groeide gestaag in de 70er jaren. Majorettes kwamen bij de vereniging en de Beierse kapel werd opgericht waar Cees ook deel van uitmaakte. Het hele gezin van Cees is lid geweest van Tavenu en 2 dochters spelen nog steeds in het orkest.

Vorig jaar na het midzomeravondfestival gaf Cees aan dat het blazen hem te veel moeite ging kosten en dat hij ging stoppen met het actieve lidmaatschap. Bestuur en leden vonden dat hij het speldje voor 70 jaar dik verdiend had en daarom de huldiging en serenade van afgelopen week. Tavenu hoopt Cees nog vaak te mogen begroeten (als erelid) bij de diverse concerten en uitvoeringen.