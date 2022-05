CDA fractie De Ronde Venen valt uiteen

De Ronde Venen – Dat het flink rommelde binnen de fractie van het CDA De Ronde Venen was al langere tijd bekend, maar dat bom al zo snel na de verkiezingen zou barsten kwam toch nog wel als een verrassing. Maandag kwam het berichtje: Simone Borgstede en Ria de Korte stappen uit CDA fractie De Ronde Venen. De reden die zij in een zeer korte verklaring geven is, dat zij zich beiden niet meer kunnen vinden in de bestuurscultuur binnen de lokale CDA-fractie en heeft hen doen besluiten uit de fractie te stappen en hun beiden zetels mee te nemen. Ze vormen nu een nieuwe fractie. “Wij blijven ons inzetten voor de inwoners van De Ronde Venen op alle onderwerpen met als speerpunten duurzaamheid, het sociaal domein en versnelling van de woningbouw”.

Het CDA laat het volgende weten: Het CDA De Ronde Venen heeft kennisgenomen van het besluit van de raadsleden Borgstede en De Korte om uit de CDA-fractie te stappen. Het CDA De Ronde Venen betreurt hun beslissing en wil zich inzetten voor een constructieve samenwerking met hen. Het CDA De Ronde Venen blijft zich onverminderd inzetten voor de belangen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals verwoord in het CDA-verkiezingsprogramma.