CDA bezocht restaurant Geniet aan de Amstel

Uithoorn – Zoals gebruikelijk gaat de fractie van het CDA in de vakantieperiodes op werkbezoek bij lokale bedrijven in Uithoorn. Dit keer waren ze op bezoek bij “Geniet aan de Amstel” en spraken met uitbater Ron Brussel “de baas”. Het CDA kwam kort voor de zo lang verwachte opening van de terrassen en dit is ook in Uithoorn “Hoog tijd” volgens Ron. Hij is net zoals zoveel mensen van mening dat juist in de horeca het reguleren van gasten, het houden van gepaste afstand en het toezien op het dragen van een mondkapje prima kan worden geregeld.

In de periode voor de eerst lockdown werd er in Uithoorn zeer intensief en regelmatig gecontroleerd. Dit heeft gelukkig geen boetes opgeleverd en Geniet aan de Amstel heeft zich goed staande weten te houden. Dit kwam mede door de extra mogelijkheden voor terrassen waar door het CDA bij B&W op is aangedrongen. Sinds de 2e lockdown, toen op 15 oktober 2020 alle horeca zo goed als dicht moest is de omzet natuurlijk enorm teruggevallen.

“De winst van afgelopen zomer is hierdoor nagenoeg volledig verdampt” aldus Brussel, die vindt dat de horeca best wel stevig is aangepakt door de regering.



Terrassen open

De melding dat de terrassen nu voorzichtig weer open mogen komt dan ook op tijd en Brussel hoopt dat er medio mei al weer zowel binnen als buiten geserveerd kan worden.

De regering heeft verscheidene regelingen voor ondernemers gemaakt en natuurlijk heeft ook Geniet aan de Amstel daar gebruik van gemaakt, “maar er gaat toch niets boven het zelf weer kunnen ondernemen” zegt Brussel.

Bij Geniet aan de Amstel hebben ze ondertussen niet stilgezeten en in goed overleg met de gemeente worden nu ruimere zitgelegenheden buiten gecreëerd met royale parasols die ook bij regenbuien beschutting bieden.





Zomer

Gemikt wordt in de zomer op de passanten in de haven en de dagjesmensen uit de omgeving. Dominique Brussel, zijn dochter, valt bij: “veel mensen van buiten Uithoorn spreken al over “het nieuwe Ouderkerk a/d Amstel, met onze gezellige haven/Wilhelminakade en goede keukens”. Brussel bevestigt: “het zijn ook veel buitenlanders die onze keuken erg prettig vinden en dan graag bij ons bijna op het water willen zitten”.

Brussel gaat uit van een spoedig herstel van de economie en zit vol plannen voor de toekomst. Hij is immers een ondernemer in hart en nieren. De samenwerking met de gemeente is tot nu toe optimaal en omdat het centrum nu eindelijk eens onder handen wordt genomen wordt Uithoorn niet alleen leefbaarder maar ook gezelliger!

Fotobijschrift: v.l.n.r. en op 1.5 meter afstand: restaurateur Ron Brussel, dochter Dominique Brussel en André Jansen (CDA)