Kans op titel voor Carteam Uithoorn

Uithoorn – Een vakjury heeft Carteam Uithoorn geselecteerd als een van de tien kanshebbers op de titel ‘Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2019-2020’. De verkiezing vindt op initiatief van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven plaats en wordt dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd.

De vakjury heeft deze eerste selectie gemaakt uit autobedrijven die werden voorgedragen door BOVAG en BOVAG-partners. Rob Catsman eigenaar van Carteam Uithoorn is erg blij met de erkenning: ‘Wij zijn heel trots en blij dat wij tot de 10 halve finalisten behoren. Een betere bevestiging voor het hele team is er niet. Binnenkort hopen we natuurlijk ook te horen dat ons bedrijf in de finale staat. Nu genieten we in elk geval met volle teugen van deze top 10 notering!’

Route naar de finale

De tien genomineerde bedrijven worden aan de tand gevoeld door een onafhankelijke keuringsinstantie en ze krijgen bezoek van mysteryshoppers. Daarna bepaalt de vakjury welke drie autobedrijven een plek in de finale verdienen, die plaatsvindt op 8 oktober tijdens het BOVAG Jaarcongres.

Foto: Rob Catsman en Elly Schonewille van Carteam Uithoorn met de oorkonde voor de halve finale in zijn hand.