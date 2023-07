Aalsmeer – Visit Aalsmeer zet in op duurzame watersport. Met de online campagne ‘Ontdek Watersport in Aalsmeer’ wordt in beeld gebracht welke duurzame watersporten bezoekers kunnen beoefenen in Aalsmeer. Hierbij valt te denken aan suppen, zeilen, foilen, kanoën, elektrisch

Varen, windsurfen en waterfietsen

De Westeinderplassen vormen een plassengebied van maar liefst tien vierkante kilometer. Deze prachtige oase is de perfecte locatie voor watersportliefhebbers. In de online videocampagne Ontdek Watersport in Aalsmeer worden de Westeinderplassen ervaren zoals een vogel het ziet. Er is gebruik gemaakt van drone camera’s waarmee de schoonheid van het bijzondere natuurgebied is vastgelegd.

Duurzaam watersporten

Aalsmeer zet nadrukkelijk in op duurzame watersporten. Hieronder vallen alle soorten watersport die een minimale impact op de natuur maken. Van windsurfen en suppen tot elektrisch varen en kanoën – al deze verschillende soorten watersport kunnen op een groene manier worden uitgevoerd. Het draait daarbij om de balans tussen plezier op het water en ecologische verantwoordelijkheid. De flora en fauna in en rondom natuurgebieden zijn vaak kwetsbaar.Daarom is het belangrijk om te kiezen voor duurzame alternatieven. Bovendien maakt Aalsmeer zich in de zes weken durende campagne sterk voor meer sport en beweging, dat ook door middel van recreatie op de Westeinderplassen wordt bereikt.

Flora en fauna

Wethouder recreatie en toerisme Sven Spaargaren:“Aalsmeer is met de Westeinderplassen gastheer van enorm veel watersportliefhebbers. Die rol vertolken we graag. Tegelijkertijd moeten we ons ook, samen met de watersporters, inzetten voor het behoud van de prachtige flora en fauna. De natuurlijke schoonheid van deze prachtige plek is namelijk niet vanzelfsprekend, we moeten allemaal ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat deze mooie plassen duurzaam behouden blijven voor toekomstige generaties.”

Op de website www.visitaalsmeer.nl/watersport alle inspiratie voor duurzame watersportactiviteiten.

Fotocredits: Joyce Goverde