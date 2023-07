Buurtkastje in tuin van Doopsgezinde kerk

Aalsmeer – Sinds kort staat in de tuin van de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat een buurtkastje. Een buurtkastje is een soort minibieb, maar dan voor houdbare huishoudelijke producten (etenswaren in pak of blik, producten voor persoonlijke verzorging zoals toiletpapier en maandverband) en voor diervoeding. Iedereen die iets nodig heeft, over heeft of wil ruilen, kan bij het buurtkastje terecht. Op deze manier wordt verspilling tegen gegaan en worden mensen geholpen die het even niet breed hebben. Vooral in deze tijd met de hoge energiekosten en dure boodschappen komen veel meer mensen in de financiële problemen. Ze komen lang niet altijd in aanmerking voor de voedselbank of schamen zich daar misschien voor. Een buurtkastje heeft geen regels.

Elkaar helpen

Helpen kan door bij de wekelijkse boodschappen een paar extra producten te komen en deze in het buurtkastje neer te zetten. Soms heb je iets in de kast staan, wat je eigenlijk helemaal niet lekker vindt of je hebt gewoon teveel van een bepaald iets staan. Dit kan weggegooid worden, maar dat is zonde. Zet je product in het buurtkastje en doe iemand anders er een plezier mee.

Ook minibieb

In het buurtkastje van de Doopsgezinde kerk kunnen ook boeken uitgezocht worden. Op de onderste planken is de minibieb te vinden. Buurtkastjes zijn voor en door iedereen. Of je nu rijk of arm bent, je kunt er altijd even in kijken en iets meenemen. Het is natuurlijk niet verplicht om er iets anders voor in de plaats te zetten, maar dat wordt natuurlijk wel zeer gewaardeerd. Het buurtkastje van de kerk is geregistreerd bij www.buurtkastjes.nl. Op zoek naar een buurtkastje bij jou in de buurt? Kijk dan op het kaartje op de website.