Buurtgezinnen zoekt met spoed extra handjes

Aalsmeer – Buurtgezinnen in Aalsmeer is met spoed op zoek naar een helpende hand voor een vader en zijn twee kinderen. De vader staat er plotseling alleen voor met zijn twee kinderen van 5 en 1 jaar. Door het onverwachte verlies van hun moeder is het gezin in een heftige situatie beland. De vader doet alles wat in zijn macht ligt om goed voor zijn kinderen te zorgen en dat doet hij fantastisch. Maar, het is zwaar en hij mist de extra handjes om het allemaal rond te krijgen.

Buurtgezinnen zoekt met spoed iemand die (tijdelijk) af en toe het extra handje kan bieden in de ochtendspits (tussen 7 en 8.30 uur). Dit zou het gezin enorm helpen om een beetje ademruimte te krijgen. Op de langere termijn zou het heel fijn zijn als er een warm steungezin is waar de kinderen een band mee opbouwen. Een plek waar ze vertrouwd zijn en waar een beroep op gedaan mag worden. Ben of ken jij iemand die op korte termijn iets voor dit gezin kan en wil betekenen? Neem dan contact op per mail via jorica@buurtgezinnen.nl of bel 06-17428383.

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’ koppelt Buurtgezinnen families die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Logo/foto: aangeleverd