Busstation Uithoorn: ‘Er zit bijna geen glas meer in’

Uithoorn- Als je aan komt lopen schrik je van het aangezicht. Op twee na is al het glas uit de glazen bushokjes van het Uithoornse busstation eruit geslagen. Het lijkt wel een oorlogsgebied. “Je mag het niet vergelijken maar dit lijkt wel de nacht van het gebroken glas”, aldus een omstander. “Dit is mijn Nieuwjaarsdag”, verteld een medewerker van Connexxion, “het is toch verschrikkelijk wat ze hier gedaan hebben. Ook bij twee bussen zijn de ruiten ingeslagen en de bushalte bij Romeflat is ook totaal in elkaar geslagen. Ik heb net de videobeelden gezien, het was een hele groep jongeren, die als beesten tekeer zijn gegaan. Als je nagaat dat elk glas zo’n 1000 euro kost, wel dan gaat het hier alleen al om velen tienduizenden euro’s schade. Het was de hele avond al onrustig in en bij het busstation, maar vannacht brak de hel los”. Ondanks het feit dat er duidelijke beelden zijn, vraagt de politie eventuele getuigen zich te melden.