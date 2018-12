Burgemeester sluit opnieuw drugswoning

Uithoorn – Wederom heeft burgemeester Heiliegers opdracht gegeven een woning in Uithoorn tijdelijk te sluiten. Ditmaal betreft het een woning aan de Melde. De politie trof tijdens een controle op 21 november jl. onder andere een aanzienlijke hoeveelheid XTC-pillen en amfetamine aan. Op basis van de Wet Damocles, oftewel de Opiumwet, heeft burgemeester Heiliegers besloten de woning voor een periode van 6 maanden te laten sluiten.

De aangetroffen hoeveelheid verdovende middelen is aangemerkt als handelshoeveelheid of handelsvoorraad. Met deze sluiting beoogt de burgemeester overtreding van de Opiumwet te voorkomen en herhaling van de overtreding te voorkomen. De maatregel moet tevens de bekendheid van de woning bij drugshandelaren en drugsgebruikers doorbreken en de ‘loop’ richting de woning wegnemen. Ook geldt de sluiting als een signaal dat handel in en het bezitten van dergelijke hoeveelheden verdovende middelen binnen de gemeente Uithoorn niet getolereerd worden.