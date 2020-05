Burgemeester over overlast op de Poel: “Fatsoen moet je doen”

Aalsmeer – Vernielingen op eilanden en grote groepen feestende jongeren op de Poel, zijn het gesprek van de dag in Aalsmeer. Te gek voor woorden, vindt ook de gemeente. “Het is niet meer gekkigheid, maar hufterig gedrag. De maat is vol”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte. De overlast op het water en de diefstallen en vernielingen op eilanden op de Westeinderplassen gaan stevig aangepakt worden. De tijd van waarschuwingen is gepasseerd!

De burgemeester toont filmpjes waarop jongeren te zien zijn die met boten, zeker vijftig, bij elkaar liggen en harde muziek draaien. In een aantal boten is duidelijk te zien dat er alcohol aan boord is. “Sommige bedekken hun gezicht of hebben hun capuchon op”, zegt Oude Kotte. “Ze weten dat ze fout zitten, ze overschrijden de regel van maximaal drie personen per boot.” Een ander filmpje laat gevaarlijk gedrag zien op een jetski waarbij nog net een aanvaring voorkomen wordt. “Zo asociaal”, gaat hij verder. “Hier zit niemand op te wachten.” Hij doet een oproep aan jongeren om zich normaal op het water te gedragen. “Fatsoen moet je doen!” En aan inwoners om onfantsoenlijk gedrag vooral te filmen en openbaar te maken.

Oude Kotte zegt te begrijpen dat jongeren in deze tijd vertier zoeken, maar het gaat van kwaad tot erger. “Het is niet onschuldig meer. De voorvallen stapelen zich op. Het loopt de spuigaten uit. Dit kan en mag niet langer.”

Gerichte acties

De gemeente en de politie hebben nu de krachten gebundeld en gaan de komende weken frequent controleren op het water. Dagelijks gaan agenten en handhavers de Westeinder op en er staan gerichte acties gepland. Of deze ook in de avond en nachtelijke uren gehouden gaan worden, wil Oude Kotte dit wel zeggen: “Wie besluit ’s nachts te gaan vernielen op een eiland, kan eindigen in een cel. Via justitie wordt proces-verbaal opgemaakt en dit betekent dat degene een strafblad op naam krijgt.”

Verder worden bij overtredingen direct bekeuringen uitgeschreven en het betreffen flinke bedragen. Extra controles gaan ook plaatsvinden op het recreatie-eiland, waar de regels voor samenkomst onlangs zijn verscherpt, en bij het Praamplein, waar veel jongeren samenkomen, gaan agenten en handhavers zich vaker laten zien.

Vaarverbod en inbeslagname

“Mochten de controles en de boetes niet het gewenste effect hebben, dan schroom ik niet om meerdere bestuurlijke maatregelen aan te grijpen. De gemeente kan een vaarverbod instellen, na bijvoorbeeld tien uur ’s avonds niet meer het water op, en boten in beslag nemen. En dat heb ik toch het gevoel dat ouders ook gedupeerd worden, want het lijkt me stug dat jongeren zich zulke dure en grote boten kunnen permitteren.”

Gido Oude Kotte zegt verder ook de confrontatie met ouders niet te zullen mijden. “We zullen vaders en moeders gaan vragen of ze wel weten wat hun kinderen doen, want nogmaals, de maat is vol. Fatsoen moet je doen, met elkaar. Iedereen, jong en oud, moet kunnen genieten van ons mooie recreatiegebied. Ook jongeren dienen rekening te houden met andere recreanten en respect te hebben voor andermans eigendommen.”

