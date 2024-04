Burgemeester opent fiets- en wandelseizoen SAM

Aalsmeer – Stichting SAM -Sociale Activiteiten voor de Medemens- is 2 april gestart met rolstoelwandelen en het duofietsen met ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het nieuwe seizoen is officieel geopend door burgemeester Gido Oude Kotte. De verwachting was dat het de hele dag droog zou zijn en de feestelijke opening op het Raadhuisplein zou kunnen plaatsvinden. Echter om precies klokslag drie uur begon het te regenen. Daarom is de opening gehouden in de burgerzaal van het raadhuis.

Twee vrijwilligers met een duofiets kwamen ondanks de regen met hun gasten van Kudelstaart naar het raadhuis en een begeleider kwam met zijn gast op de fiets vanuit Aalsmeer Oost. Twee rolstoelwandelaars kwamen vanuit het centrum ook met hun gasten naar de opening.

Nadat met de grootste krachtinspanning de duofietsen de trap op en in de burgerzaal werden getild, verzamelden de gasten zich samen met een groep in het groen gehulde vrijwilligers om naar de mooie woorden van de burgemeester te luisteren.

Vanaf vandaag kunnen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart de rolstoelwandelaars en de duofietsen weer met regelmaat in de gemeente tegenkomen. Heerlijk vertier in de buitenlucht voor de gasten en ook voor de vrijwilligers. Meer weten over stichting SAM? Bel dan: 06-22706465.