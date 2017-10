Burgemeester Nobel leest GAD voor

Aalsmeer – Het Groot Aalsmeers Dictee (GAD), dat vrijdag 3 november plaatsvindt in restaurant ‘t Wapen van Aalsmeer, wordt voorgelezen door burgemeester Jeroen Nobel. Nobel reageerde positief op de uitnodiging van het GAD-bestuur, nadat oud-burgemeester Joost Hoffscholte had aangegeven het jaarlijkse dictee niet meer te zullen voordragen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Inschrijven voor deelname is mogelijk via taalevenementen@gmail.com of via 06-29518131.

Joost Hoffscholte was van meet af aan voorlezer van de in totaal zeven dictees, die achtereenvolgens werden gehouden in Het Boekhuis en ‘t Wapen van Aalsmeer. Ook de aankomende editie vindt plaats in het restaurant aan de Dorpsstraat en wordt afgesloten met een buffet.

Zowel liefhebbers, specialisten als teams worden uitgenodigd hun kennis op gebied van taalkwesties en spelling te komen testen. Er zijn leuke prijzen te winnen en tevens worden alle gedicteerde dicteezinnen nog eens uitgelicht en besproken. Tussen de bedrijven door is er een intermezzo waarin oud-burgemeester Hoffscholte de deelnemers vertelt over de historie van Aalsmeer.

Het Groot Aalsmeers Dictee wordt dit jaar geschreven door Astrid en Constantijn Hoffscholte. Opgeven kan nog! De kosten bedragen 25 euro per persoon en het buffet is hierbij inbegrepen. De ontvangst is vrijdag 3 november vanaf 18.00 uur, aanvang van het dictee is 18.30 uur. Na het buffet wordt de tekst met toelichting gepresenteerd en omstreeks 21.30 uur wordt de uitslag verwacht.