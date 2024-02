Burgemeester: ‘Meld verdachte signalen van criminaliteit’

Aalsmeer – Vorige week vielen meerdere dodelijke slachtoffers bij de explosie in Rotterdam. Het vermoeden bestaat dat de explosie is veroorzaakt door een drugslab. Dit soort explosies nemen de afgelopen jaren toe. Een drugslab kan overal gevestigd zijn. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het opsporen van dit soort criminele activiteiten. Meld daarom verdachte situaties bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Vreemde geuren en stank

Denk bij verdachte situaties aan afgeplakte ramen, het in- en uitladen van vaten en mensen en voertuigen die op een locatie op onverwachte tijden aanwezig zijn. Maar vreemde geuren rond een verdachte woning of gebouw kan ook een aanwijzing zijn van een drugslab. Denk aan een zoete, anijsachtige geur die kan wijzen op een xtc-lab. Ook kan er stank vrijkomen vanuit oplosmiddelen, zoals aceton en zuren.

Leefomgeving veilig houden

Om de situatie zoals vorige week in Rotterdam te voorkomen, is het van groot belang dat inwoners verdachte situaties melden. “De veiligheid van onze inwoners staat voorop. Criminele activiteiten kunnen overal plaatsvinden, ook in uw wijk of straat. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Daarom is mijn oproep: meld verdachte situaties. Het opsporen doen we met elkaar, ieders hulp hebben wij hierbij nodig. Alleen zo houden we onze leefomgeving samen veiling”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

Politie en gemeente

Heeft u vermoedens van ondermijnende en criminele activiteiten? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000, via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden en inwoners kunnen een melding doen bij de gemeente via postbusondermijning@aalsmeer.nl.