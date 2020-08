Burgemeester: “Let goed op elkaar tijdens warmte”

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte doet een oproep aan alle inwoners tijdens de tropische dagen: “Het is belangrijk goed op jezelf en elkaar te letten tijdens de warme periode waar we nu in zitten. Hitte heeft een sterke invloed op het welbevinden van iedereen en in het bijzonder van kwetsbare mensen.”

De eerste burger vervolgt: “De gemeente en hulporganisaties maken zich in deze coronatijd vooral zorgen om ouderen, chronische zieken, mensen met overgewicht en dak- en thuislozen. Zij lopen meer risico bij hitte. Drink voldoende, zorg voor elkaar, volg de richtlijnen van het Nationaal Hitteplan en neem tijdig contact op met de hulpdiensten als er problemen zijn.”