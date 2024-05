Burgemeester: ‘Kent u iemand die een lintje verdient?’

Aalsmeer – In Nederland kan iedereen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Om een lintje te krijgen, moet je wel langere tijd een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Denk hierbij aan vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur, jongeren, (mantel)zorg, buurtverenigingen, sportverenigingen of kerkgemeenschappen. Ook iemand die in zijn of haar werk zeer bijzondere prestaties levert en zich daarmee echt onderscheidt van beroepsgenoten, kan worden benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. De gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland een lintje krijgen is zestig jaar. Om een onderscheiding te krijgen, moet iemand zich minimaal vijftien jaar hebben ingezet voor de samenleving.

Burgemeester Gido Oude Kotte doet een oproep om een inwoner(s) voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding: “Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze Aalsmeerse samenleving. Zij dragen bij aan het welzijn van anderen, versterken de sociale cohesie en verrijken ons gemeenschapsleven. Hun inzet is van onschatbare waarde, of het nu gaat om het ondersteunen van kwetsbare groepen, het bijdragen aan cultuur, sport of kerkgemeenschap of het organiseren van activiteiten en evenementen.”

De burgemeester vraagt inwoners om na te denken over inwoners die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd en voor deze vrijwillige toewijding voor de maatschappij als erkenning en eerbetoon een koninklijke onderscheiding verdienen. Een lintje aanvragen voor een bijzondere inwoner kan via www.lintjes.nl. Op de website staat alle informatie over de voordracht. De aanvraag komt vervolgens automatisch bij de juiste gemeente terecht. De aanvraag moet voor 14 juni bij de gemeente binnen zijn. Wie vragen heeft of iemand mogelijk in aanmerking komt voor een lintje en voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Amanda Labee, medewerker Kabinetszaken van de gemeente Aalsmeer via amanda.labee@aalsmeer.nl of bel 0297-387512.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte. Foto: Gemeente Aalsmeer