Burgemeester hijst vlag Oosterbad in top!

Aalsmeer – Het Oosterbad is klaar om bezoekers te ontvangen. Na de grote schoonmaak vorige week, is vandaag (woensdag 1 juli) de vlag in top gehesen door burgemeester Gido Oude Kotte. Het was zijn eerste officiële handeling sinds de corona-maanden. De opening werd bijgewoond door een groep bezoekers, enkele bestuursleden van het natuurbad en door jongeren, die nauwelijks konden wachten om de eerste duik te nemen. Het weer werkte redelijk mee, veel wind en wolken, maar de zon liet zich ook even zien. Door het warme weer de afgelopen weken, is de temperatuur van het water al flink gestegen. “Zo’n 20 graden”, vertelde Loekie Brommer-Lucassen van het Oosterbad. Prima vonden enkele jongens en meiden. Zij gingen direct na het officiële moment het water in!

Openingstijden

Bij mooi zwemweer zullen dit jaar de openingstijden flink worden verruimd, zodat meer mensen kunnen genieten van het natuurzuivere zwemwater. Bij tegenvallend zwemweer of slecht weer is Het Oosterbad open van 13.00 tot 17.00 uur. Bij heel mooi zwemweer zal het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 continu open zijn van 12.00 tot 20.00 uur. Het aantal bezoekers zal echter wel een limiet kennen in verband met het coronavirus. Maximaal 100 personen binnen, reserveren is niet mogelijk, er wordt aan de kassa geteld. Is het maximum aantal personen bereikt dan sluiten de deuren. Als er mensen weggaan, dan kunnen er weer mensen naar binnen.

Abonnementen

Vanaf nu zijn aan de kassa abonnementen te koop tegen een aangepast tarief. Let op: betaling kan alleen via de pin. Een los kaartje voor leden kost 3 euro per persoon, niet-leden betalen 3,50 euro per keer. Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl of op facebook.