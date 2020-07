Burgemeester Heiliegers feliciteert geslaagden

Regio – Burgemeester Pieter Heiliegers bracht begin van de week een bezoek aan de ludieke diploma-uitreiking voor leerlingen van het Alkwin Kollege. Om er in deze bijzondere tijd toch iets gedenkwaardigs van te maken had de school een drive-in bedacht die volledig corona-proof is. De ouders en de leerlingen kwamen per huishouden in een auto en dat was gelijk de basis voor de hele ceremonie. De leerlingen kregen buiten op het UBA terrein (voormalig Connexxion) hun diploma uitgereikt. Dit terrein is zo groot dat anderhalve meter afstand makkelijk gewaarborgd kon worden en tegelijkertijd bleven de groepen in omvang beperkt. Het was een mooie verrassing dat de burgemeester een bezoek bracht en de leerlingen vanaf het podium feliciteerden. Ook wenste hij hen geluk in de verdere stappen die ze gaan zetten in hun leven.