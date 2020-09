Burgemeester Heiliegers feliciteert diamanten bruidspaar Van Laake

Uithoorn – Het echtpaar Van Laake uit Uithoorn is zestig jaar getrouwd en dat wilde burgemeester Pieter Heiliegers niet zomaar voorbij laten gaan. Wegens het coronavirus ging hij niet op bezoek, maar belde hij om ze hartelijk te feliciteren. “We hebben een zeer leuk gesprek gehad,” aldus het bruidspaar enthousiast dat een selfie maakte van het belmoment met de burgemeester.

Ze spraken onder andere over het feit dat het echtpaar zeven jaar in het Amerikaanse Californië heeft gewoond. Ook vertelde het bruidspaar trots over hun kinderen en hun hobby’s. Zij houdt bijvoorbeeld van fotograferen en hij staat graag in de keuken om te koken.

De burgemeester vindt het jammer dat hij wegens het coronavirus niet op bezoek kan bij de bruidsparen in Uithoorn of De Kwakel. ,”We gaan vanaf nu wel per bruidspaar kijken of het mogelijk is om hen thuis te bezoeken,” aldus Heiliegers. Bruidspaar Van Laake begrijpt het wel dat de burgemeester voorzichtig is met huisbezoeken aan ouderen. ,”Wij hebben ook helaas ons geplande feest moeten afzeggen. We moeten allemaal voorzichtig zijn.”