Burgemeester Heiliegers feliciteert diamanten bruidspaar Stuart-Dekker

De Kwakel – Echtpaar Stuart-Dekker uit De Kwakel is zestig jaar getrouwd. Burgemeester Pieter Heiliegers belde het paar op om hen hartelijk te feliciteren met dit heugelijke feit. Normaal gesproken zou de burgemeester op bezoek gaan bij het diamanten echtpaar, maar door de coronacrisis is dit nog niet mogelijk. Maar deze mooie mijlpaal zomaar voorbij laten gaan, dat wilde de burgervader niet. Daarom belde hij het paar vorige week op. Dat stelde het echtpaar zeer op prijs.

Ze vertelden via de telefoon dat zij 17 jaar geleden vanuit Amsterdam (4 hoog achter en zonder lift) verhuisd zijn naar De Kwakel. Omdat hun dochter met hun twee kleinzoons ook in De Kwakel wonen. Nu hebben ze een prachtige tuin en daar is met name de heer Stuart ontzettend blij mee. Zo liet hij aan de burgemeester weten. Want tuinieren is een van zijn hobby’s. Het bruidspaar kreeg na het telefoontje nog een bloemetje en een kaartje bezorgd.