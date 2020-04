Burgemeester Heiliegers bezoekt ondernemers winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Uithoorn heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan verschillende ondernemers in winkelcentrum Amstelplein. Hij wilde van de ondernemers weten hoe het gaat in deze onzekere coronatijd. ,,Veel ondernemers hebben het zwaar als gevolg van de coronacrisis. Als gemeente willen we ze waar mogelijk ondersteunen. Daarom ga ik graag in gesprek om uit eerste hand te horen hoe het reilt en zeilt,” aldus de burgemeester. Heiliegers bezocht samen met Jos van den Berg van de winkeliersvereniging onder andere bloemist Otto van Asselen van Otto Bloemkunst op het Amstelplein 31. Voor de deur hangt een bordje dat er slechts twee klanten per keer naar binnen mogen. Hij stelt het bezoek van de burgemeester zeer op prijs, maar echt vrolijk is hij niet. De sierteelt wordt in deze crisis zeer hard getroffen. ,,We hebben het heel moeilijk momenteel,” laat hij weten. ,,We hebben bijvoorbeeld veel oudere klanten. Die zie je nu niet meer. Zij blijven veelal thuis in deze crisis.”

‘Ik mag niet klagen’

De burgemeester bezoekt na de bloemenwinkel ondernemer Stijn Melenhorst van Alexanderhoeve Kaas en Noten. Ook hij heeft maatregelen genomen in zijn winkel. Bij het afrekenen staat hij achter een scherm van plexiglas. En net als bij Otto Bloemkunst mogen er bij hem maar een paar mensen tegelijk naar binnen. Hij is blij dat daar begrip voor is en dat de meesten het niet erg vinden om even te wachten. De zaken gaan redelijk bij hem. Alhoewel er een stuk minder cateringklussen zijn, heeft hij nog wel aanloop in de winkel. ,,Ik mag niet klagen. Het is hier goed geregeld allemaal op het Amstelplein. Dat hoor ik van veel mensen, ook van ondernemers buiten Uithoorn,” vertelt Melenhorst.

Optimistisch

Ook bij de Bruna is er nog optimisme. Het personeel is gelukkig nog gezond waardoor er in ieder geval genoeg mensen beschikbaar zijn om bijvoorbeeld de winkelmandjes schoon te maken na elk bezoek. Mensen gaan momenteel naar de Bruna vooral voor wenskaarten, thuiswerkartikelen, boeken en tijdschriften en puzzelboekjes. De ondernemer van Bruna heeft onlangs een hele stapel puzzelboekjes afgeleverd voor de inwoners van het Hoge Heem. ,,Daar waren ze zeer dankbaar voor.”

Hart onder de riem

De burgemeester gaat de komende tijd nog meer bezoeken afleggen aan verschillende sectoren die getroffen worden door de coronacrisis. ,,Dat zal ik ook geregeld doen samen met de wethouders Jan Hazen, Ria Zijlstra of Hans Bouma. We willen zoveel mogelijk mensen graag een hart onder de riem steken. Laten weten dat we er als gemeente voor hen zijn. Om in gesprek te gaan horen we ook goed waar ze tegen aan lopen. Dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten zodat we vervolgens kunnen beslissen hoe we hen het beste kunnen ondersteunen.”

Op de foto: V.l.nr: ondernemers Stijn Melenhorst, Jos van den Berg en burgemeester Pieter Heiliegers.