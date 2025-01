Burgemeester Heiliegers besluit tot verlenging extra beveiliging in Centrum Uithoorn

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers heeft besloten om -in ieder geval tot eind maart- door te gaan met de inzet van extra beveiligers in Uithoorn Centrum.

Vanaf 12 oktober 2024 zet de gemeente Uithoorn extra beveiliging in voor het centrum van Uithoorn. De extra inzet is bedoeld om de overlast rondom horecalocaties te beperken. Het gaat daarbij om geluidsoverlast, vernielingen en in enkele gevallen zelfs openlijk geweld door bezoekers die midden in de nacht de horecagelegenheden verlaten.

Veel klachten

De zwaardere maatregelen zijn genomen omdat politie en de gemeente veel klachten krijgen van centrumbewoners en ondernemers over overlast van horecabezoekers. Om die reden plaatste de gemeente eerder al een camera. Ook de politie let bij haar surveillances extra scherp op overlast in het horecagebied. Deze maatregelen leidden tot onvoldoende resultaat. En daarom heeft de gemeente in eerste instantie besloten beveiligers in te huren voor de drukke nachten in oktober, november en december.

Uit de rapportages van de beveiligers en uit reacties van omwonenden blijkt dat de overlast van de horeca is afgenomen sinds de inhuur van de beveiligers. Burgemeester Heiliegers wil de extra inhuur nu dus verlengen tot in ieder geval eind maart. De gemeente wil met de ontwikkeling van nieuwe beleidsregels voor de horeca, in overleg met bewoners en horeca ondernemers, de overlast structureel aanpakken. Hiervoor is meer tijd nodig. De burgemeester zegt hierover: “Om de bewoners te ontzien van de ergste overlast pakt nu de overheid haar rol. De ondernemers hebben echter ook een belangrijke rol hierbij. In 2025 hopen we in overleg met hen de overlastproblemen te kunnen oplossen.”

Meld overlast!

Meld overlast bij de politie via 0900-8844 of bij spoed via 112. Melden kan ook via de “BuitenBeter” app van de gemeente.

Foto: gemeente Uithoorn