Burgemeester feliciteert tien gouden bruidsparen

Uithoorn – In het Spoorhuis ontmoette burgemeester Pieter Heiliegers vorige week tien gouden bruidsparen. De echtelieden stapten in de maanden mei, juni en juli van het jaar 1974 in het huwelijksbootje. Burgemeester Heiliegers maakte als altijd met iedereen een praatje bij een kop koffie of thee en wat lekkers.

Dat burgemeester Heiliegers de gouden bruidsparen in etappes uitnodigt voor een gezamenlijke feestelijke bijeenkomst, is inmiddels een traditie geworden. En extra leuk omdat de paren elkaar vaak onderling al kennen. Daarom is er veel (bij) te kletsen en is de sfeer goed en ontspannen.

In zijn welkomstwoord noemde Heiliegers enkele gebeurtenissen uit ‘het huwelijksjaar’ 1974. Denk aan het Watergate-schandaal waardoor president Nixon aftreedt. Maar ook memoreerde de burgemeester het feit dat het blaaspijpje wordt ingevoerd voor alcoholcontroles. De horeca is bang voor omzetverlies. Tevens is er in de jaren ‘70 een verschuiving in de popcultuur gaande. Discomuziek wordt de trend en ABBA breekt door met ‘Waterloo’. Met dat nummer winnen ze het Eurovisie Songfestival. Niet onbelangrijk, vulde één van de jubilarissen aan, dat op 7 juli 1974 een voetbalwedstrijd werd verloren: Nederland tegen Duitsland 1-2. De Duitsers werden later wereldkampioen.

De gouden paren kregen na afloop een cadeautje mee en een bos bloemen in de gemeentelijke kleuren paars/geel. Ook krijgen zij de groepsfoto thuis toegestuurd. De bijeenkomst werd door de bruiden en bruidegoms erg gewaardeerd.

Op de foto: De gouden paren met burgemeester Heiliegers. Eén koppel wilde liever niet op de foto. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.