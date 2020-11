Burgemeester feliciteert diamanten bruidsparen Eijs en Slinger via MS Teams

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Uithoorn heeft vrijdag zijn felicitatie overgebracht aan echtpaar Eijs en echtpaar Slinger vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum. De bedoeling was om alle diamanten bruidsparen (periode september 2019 tot en met maart 2020) bijeen te laten komen in restaurant Geniet aan de Amstel, maar vanwege Corona kon dat helaas niet doorgaan. De burgemeester wilde echter deze mijlpaal voor de echtparen niet helemaal voorbij laten gaan. Daarom is er vrijdag gekozen voor een online feestelijk moment. Jort en Wil Eijs en Johan en Marja Slinger twijfelden geen moment en meldden zich ervoor aan.

Voorafgaand aan het felicitatiegesprek met de burgemeester kregen zij een taartje bezorgd en een bos bloemen. Pieter Heiliegers had voor het videobelmoment speciaal zijn ambtsketen omgedaan. ”We zien elkaar dan wel niet fysiek, maar we moeten er het beste van maken in deze tijd!”

Passie

Via MS Teams gingen de twee bruidsparen Slinger (inmiddels overigens al 51 jaar getrouwd) en Eijs met de burgemeester in gesprek. Ze spraken over hun gezamenlijke passie voor kunst en cultuur, over hun roots, maar ook over het gemis aan sociaal contact in deze coronatijd. Beide echtparen zijn nog heel actief, ze sporten, gaan naar het theater, ontmoeten geregeld vrienden en familie. Dat alles staat momenteel op een zeer laag pitje. De burgemeester kan daarover meepraten. ,”Ik ben een burgemeester die heel graag met inwoners en ondernemers in gesprek gaat. Ik ga ook graag naar (lokale) bijeenkomsten en wandel graag op straat om een praatje te maken. Ik mis dat enorm op dit moment. Ik zoek ook naar alternatieven om dicht bij de mensen te blijven, maar dat is best lastig.”

Na ruim een uur met elkaar gesproken te hebben, bedankten de bruidsparen de burgervader voor zijn tijd. ,”Wij waarderen dit enorm,” glimlacht Johan Slinger. En daar sloot de rest zich bij aan.