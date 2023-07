Burgemeester op bezoek bij 100-jarige Willem Kniep

Aalsmeer – Op maandag 17 juli bracht burgemeester Gido Oude Kotte een bezoek aan de heer Willem Joris Kniep, die de dag ervoor de bijzondere leeftijd van 100 jaar bereikte. Bij binnenkomst hangt een slinger in de kamer met op elk vlaggetje een foto van de heer Kniep door de jaren heen. Er ontstaat door de foto’s al snel een mooi gesprek tussen de jarige en de burgemeester. Duidelijk is dat de heer Kniep veel in beweging is geweest: wandelen, fietsen en tennissen waren favoriet.

Blijven bewegen

De burgemeester vraagt wat het geheim is van vitaal oud worden. “Blijven bewegen en positief in het leven staan”, antwoordt de heer Kniep. Op 73-jarige leeftijd is hij lid geworden van een wandelclub. De groep wandelde één keer per week 15 tot 20 kilometer en ging twee keer per jaar een midweek ergens in Nederland wandelen. Dit heeft hij zo’n 15 jaar gedaan. “Natuurlijk heb ik in die 100 jaar ook moeilijke tijden gekend, maar ik ben nooit in de put gaan zitten. Zo heb ik tweemaal tbc gehad en heb daarvoor twee keer een jaar moeten kuren in een sanatorium. Maar ik heb ook wel geluk gehad met hoe dingen uitpakten in die moeilijke tijden, bijvoorbeeld in oorlogstijd. We werden met zo’n 40 scheikundestudenten uit Delft op transport gesteld naar Duistland voor de Arbeidseinsatz. We bleven allemaal bij elkaar werken in dezelfde fabriek. Zes van hen waren mijn kamergenoten en we konden het goed met elkaar vinden. Tijdens mijn werk daar kwam goed naar voren dat ik niet heel handig was in het werken met mijn handen. Dit werd door de leidinggevende gedoogd en er werd redelijk met me omgegaan. Dit had natuurlijk heel anders kunnen zijn.”

Boekhandel en leraar

n 1951 trouwde de heer Kniep en woonde hij met zijn vrouw in een ark aan de Oosteinderweg, waar een dochter en een zoon geboren werden. Na zo’n acht jaar is de familie verhuisd naar de Ophelialaan. Na de oorlog werkte de heer Kniep in Amsterdam op het Rokin bij boek-handel Scheltema. Daar heeft hij tot zijn 37e gewerkt tot er gezinsuitbreiding kwam. Hij wilde graag een beter betaalde baan om zijn gezin te onderhouden, maar had naar eigen zeggen twee linkerhanden. “Zoals mama altijd zei: Je vader is nooit verder gegaan met scheikunde, want hij liet altijd de reageerbuisjes uit zijn handen vallen”, vertelt dochter Anja. De heer Kniep volgde een avondstudie om wiskundeleraar te worden in het voortgezet onderwijs. Na een studie van twee jaar begon hij als leraar. “Toen was er nog geen lerarentekort, maar ik had de mazzel dat iemand iets in me zag en me een kans gaf.”

Laatste ontwikkelingen

De heer Kniep is heel tevreden als hij terug kijkt op zijn leven. Hij woont nu samen met zoon Henk in het Zorgcentrum. Elke dag gaat hij nog naar de gezamenlijke woonkamer om daar zijn zoon, die MS heeft, te helpen met eten. “Dat houdt me jong”, zegt de heer Kniep. En hij volgt ook nog dagelijks het nieuws, zodat hij goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Foto: Arjen Vos (burgemeester Oude Kotte en 100-jarige Willem Kniep).