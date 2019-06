Burgemeester bezoekt Golfcentrum Uithoorn

De Kwakel – Op zondagmorgen bracht burgemeester Heiliegers en zijn vrouw een werkbezoek aan het Golfcentrum en Golfvereniging Uithoorn. Zij werden welkom geheten door de golfpro’s, en door het bestuur van de Golfvereniging. Onder het genot van een kopje koffie en een gebakje vertelde voorzitter Ron Pieters over de geschiedenis van het centrum en het ontstaan van vereniging. Hij gaf daarbij o.a. aan dat het één van de doelstellingen is om voor geïnteresseerden in de regio een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om golf te (leren) spelen. Na deze inleiding kregen de gasten vanaf het dak van de drivingrange de ligging van de golfbaan te zien. Daar werd verteld dat de golfbaan recentelijk het predicaat ‘qualified’ van de Nederlandse Golffederatie (NGF) heeft ontvangen. Dat betekent dat op de baan handicap gelopen kan worden en dat de golfleraren officiële examens mogen afnemen. Kortom een prachtige baan voor liefhebbers die willen leren golfen en voor ervaren golfers die hun korte spel willen oefenen of bijhouden. De golfvereniging is overigens ook aangesloten bij de NGF. Voor de burgemeester en zijn vrouw zou het werkbezoek niet compleet zijn zonder een balletje te hebben geslagen. Daarom werd het werkbezoek afgesloten door op twee holes een ‘beat the pro’ (een wedstrijdje tegen de golfpro’s) te spelen.

Het enthousiasme van de burgemeester en zijn vrouw werd door de pro’s en het bestuur als zeer bijzonder ervaren en zij kijken terug op een geslaagd bezoek.