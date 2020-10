Burgemeester bezoekt de kinderboerderij

Aalsmeer – Als onderdeel van de ‘kennismakingstour’ door Aalsmeer is burgemeester Gido Oude Kotte op bezoek geweest bij kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. De kinderboerderij bestaat sinds 1993 en is, vanwege de coronamaatregelen, tijdelijk beperkt toegankelijk.

De burgemeester sprak tijdens zijn bezoek met het bestuur en de vrijwilligers van de kinderboerderij. Het gesprek ging ook over hun ervaringen in deze voor iedereen vreemde tijd. Bij het gesprek was de locatiemanager van Ons Tweede Thuis aanwezig. Cliënten van Ons Tweede Thuis vinden op de kinderboerderij, al vanaf de opening, een zinvolle dagbesteding, die een waardevolle bijdrage geeft aan hun welzijn.

Waardevol project

Ook de kinderboerderij heeft te maken met de regels om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De winkel is niet open en dat scheelt veel omzet. Ook zijn niet alle dieren te ‘bezoeken’. Tijdens het gesprek en de rondleiding stak burgemeester Oude Kotte zijn trots op de vrijwilligers en medewerkers van de kinderboerderij niet onder stoelen of banken. “Het is een waardevol project in onze gemeente”, constateerde de burgemeester. “U gaat mij hier nog vaak terugzien, maar dan met twee kleine gezinsleden in mijn bijzijn.”

Eerste paal in 1993

In 1992 doneerden 600 mensen elk 5 gulden om de kosten te dekken voor de bouw van een kinderboerderij in Aalsmeer. Al snel daarna meldden de eerste bedrijven zich voor sponsoring. Een gift en ondersteuning van het Nationaal Jeugdfonds ‘Jantje Beton’ in januari 1993 bracht alles in een stroomversnelling. De eerste paal voor de kinderboerderij in het Hornmeerpark werd op 21 juni 1993 geslagen en een klein half jaar later vond de opening plaats. Hare Majesteit koningin Beatrix heeft de kinderboerderij op 6 november 1993 officieel geopend.