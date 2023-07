Bruisend buurtfeest op Ringvaartzijde

Aalsmeer – Op zaterdag 15 juli kwamen de bewoners van de Ringvaartzijde samen voor een bruisend buurtfeest dat de banden tussen de gemeenschap versterkte en de lokale saamhorigheid bevorderde. Het evenement werd georganiseerd door de buurtbewoners zelf en mag een groot succes genoemd worden, zowel jong als oud heeft zich prima vermaakt. Het buurtfeest, gehouden op een prachtige locatie in de wijk, trok een grote opkomst van enthousiaste bewoners die verlangden naar een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

De festiviteiten begonnen ‘s middags en gingen door tot in de avonduren, gevuld met een scala aan leuke activiteiten voor alle leeftijden. Hoogtepunten van het buurtfeest: Culinair Genot: Er was een overvloed aan heerlijk eten en drinken, variërend van broodjes hamburger tot saté. Kinderactiviteiten: Voor de jongere feestgangers waren er verschillende leuke activiteiten, zoals springkussens, spelletjes en knutselactiviteiten, waardoor de kinderen zich ook goed konden vermaken. Het buurtfeest bracht bewoners van alle achtergronden samen en bevorderde een gevoel van verbondenheid en inclusiviteit in de buurt. Het evenement was mede mogelijk gemaakt door de steun van Budget Buurtinitiatieven, via Dyane Stam.

Quote van een buurtbewoner: “Het buurtfeest was fantastisch! Het was geweldig om te zien hoe de hele wijk samenkwam en genoot van alle activiteiten. Dit heeft echt onze banden versterkt, en ik kan niet wachten op het volgende evenement!” Het succes van het buurtfeest benadrukt het belang van gemeenschapszin en bewijst dat wanneer mensen de handen ineenslaan, geweldige dingen kunnen gebeuren. De organisatoren kijken nu al uit naar toekomstige buurtactiviteiten om de positieve spirit van de Ringvaartzijde verder te versterken.