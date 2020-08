Brandweer zorgt voor verkoeling bij Kloosterhof

Aalsmeer – Aan de Clematisstraat is dinsdag 11 augustus in de avond een grote groep van de brandweer van Aalsmeer uitgerukt naar zorgcentrum ’t Kloosterhof. Ook de ambulancedienst was opgeroepen. Meerdere bewoners van het zorgcentrum bleken door de warmte onwel te zijn geworden.

De brandweer heeft water op het dak gespoten ter verkoeling en heeft ventilatoren aangezet om meer frisse lucht in het gebouw te krijgen.

Hoeveel bewoners er onwel geworden zijn is niet bekend. De medewerkers van de ambulancedienst hebben de meesten ter plaatse kunnen behandelen.

Foto’s: VTF