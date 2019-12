Uithoorn – Op Oudjaarsavond even na zes uur is er brand uitgebroken in het buurtcentrum ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn. De snel ter plaatse gekomen brandweer zou volgens een getuige ook nog in hun werk gehinderd zijn en met vuurwerk zijn bekogeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is onbekend.

Foto: VTF – Najim Kroezen