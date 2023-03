Brandweer in actie voor vlam in de pan

Aalsmeer – Een bewoner van een woning aan de Rozenstraat is donderdag 9 maart in de ochtend boodschappen gaan doen, maar was vergeten de pan van het vuur te halen. Er ontstond een brandje met hevige rookontwikkeling, waardoor het brandalarm afging in de woning en in het appartementengebouw waar voornamelijke oudere mensen wonen.

De brandweer werd gealarmeerd. Snel ter plaatse gekomen heeft de brandweer deur van de woning geforceerd en vervolgens het brandje gedoofd.

Er raakte niemand gewond. Wel melden meerdere bewoners en enkele omwonenden dat het in en bij het complex erg stinkt naar brandlucht.

De ramen van de woning, waar de brand was, zijn open gezet om te ventileren.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen