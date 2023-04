Brandje in boot aan Uiterweg

Aalsmeer – Een boot aan de Uiterweg heeft zaterdagavond 1 april korte tijd in brand gestaan, volgens buurtbewoners is er ook een enorme knal gehoord. Mogelijk kwam dat door twee gasflessen die in de boot lagen.

Diezelfde omstanders hebben een poging gedaan om de brand te blussen waarna de brandweer dit overnam.

De brandweer kwam met twee brandweervoertuigen en een boot ter plaatse. De gasflessen zijn in het water gelegd om te koelen en om verder gevaar van explosie te volkomen. Het vuur had de brandweer snel onder controle.

Er raakte niemand gewond bij de brand. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen