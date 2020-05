Brand op eiland in Westeinderplassen

Aalsmeer – Woensdag 20 mei omstreeks tien uur in de avond is op een eiland in de Westeinderplassen een flinke brand ontstaan. De brand woedde in een stapel riet ter hoogte van de doorvaart De Grote Brug. De hoge vlammen waren in de ruime omgeving zichtbaar.

De brandweer is met de eigen boot de Poel opgegaan en heeft het vuur geblust. Vanwege de afgelegen plek, vormde de brand geen gevaar voor bebouwing in de omgeving. Wel is de schade aanzienlijk.

Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onbekend. Er wordt onderzoek gedaan. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.

Foto: VTF