Brand in woning aan Schipholdijk

Oude Meer – Dinsdag 2 maart omstreeks half zeven in de ochtend is op de Schipholdijk in Oude Meer brand uitgebroken in een woning. De brand woedde op de zolderverdieping.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en is enige tijd bezig geweest met blussen. Omstreeks half acht was de brand onder controle. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan.

De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Ze zijn uit voorzorg door ambulancepersoneel nagekeken. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig.

Foto: VTF