Aalsmeer – Donderdag 5 oktober aan het eind van de middag – rond 17.15 uur – is er brand uitgebroken bij een verlaten pand, op een vervallen terrein in de omgeving van de Mendelstraat in Aalsmeer.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. De hulpdiensten trokken veel bekijks vanuit de wijk.

Fotograaf: VLN Nieuws.