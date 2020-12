Aalsmeer – Op dinsdag 29 december even over half zes in de avond werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een containerbrand in de Baccarastraat. Uit een bovengrondse container voor het inzamelen van plastic kwamen hoge vlammen. De Brandweer heeft het brandende afval geblust. Het vuur was snel onder controle. Er is schade ontstaan aan de container. Bron en foto: Brandweer Aalsmeer