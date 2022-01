Brand bij Triade-school snel geblust

Aalsmeer – De brandweer van Aalsmeer is in de vroege ochtend van zaterdag 8 januari, rond half zes, uitgerukt voor een brand bij de overburen. Er was melding gedaan dat vlammen werden gezien bij de Triade-school aan de Dreef in de Hornmeer.

Ter plaatse bleken een afvalcontainer en een stapel hekblokken vlam te hebben gevat. De brandweer heeft de brand met water en schuim geblust.

Door de snelle actie is de schade beperkt gebleven. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Foto: Brandweer Aalsmeer