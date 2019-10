De Kwakel – Aan de Kerklaan in De Kwakel is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. De brand in een bakkerij werd rond 3 uur in de nacht ontdekt. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gegaan. Ook werd een ambulance opgeroepen. Wat er precies is gebeurd en hoe de brand heeft kunnen ontstaan is vooralsnog onbekend.

Foto: VTF – Ricardo Neeskens