Braderie: Gezellig, gevarieerd en zonnig

Aalsmeer – Op een prachtige en zonnige braderie wordt teruggekeken door zowel deelnemers als bezoekers. Vanaf de aanvang stroomde afgelopen zaterdag 2 september het Centrum vol en werden enkele rondjes gelopen langs de kramen met interessante aanbiedingen, leuke snuisterijen en hebbedingetjes. Er was echt van alles te koop, van kleding en schoenen tot puzzels, kaarten, beelden, instrumenten en fruit en snoep. Op de braderie een mengeling van ‘eigen’ ondernemers, verkopers van buitenaf en diverse verenigingen en stichtingen die zich presenteerden en om aandacht vroegen.

Voor de kinderen stond een springkussen klaar op het Molenplein en bij menig kraam werden de jeugdige bezoekers getrakteerd op een ballon of een wuppie. Dit keer was er ook veel livemuziek te zien en te horen en werden dansshows gegeven. Op het Molenplein gaf Radio Aalsmeer acte de présence en draaide gevarieerde muziek. Zanger Dennis Wijnhout wist hier voor gezelligheid te zorgen en vol bewondering is gekeken naar de demonstraties rolstoeldansen. Verderop in de Zijdstraat, op het plein van de Doopsgezinde kerk, trakteerde Flora op een concert.

In de Schoolstraat trokken de optredens van leden van de Hobo String Band veel publiek. Zangeres en gitariste Tess Venema zorgde voor de ‘warming-up’. Het eerste, openbare optreden van deze Kudelstaartse leverde haar een mooi applaus op. Genoten is verder ook van de verschillende lekkernijen, zoals broodjes hamburger, loempia’s, saté en poffertjes en naarmate de zon warmer ging stralen vonden vele bezoekers het ook een goed moment voor een verkoelend ijsje. Tot de eindtijd bleef het flink druk, al met al een gezellige, gevarieerde en zonnige braderie.

Enigszins jammer was wel het aanzien van de straten na afloop: Veel papiertjes, plastic, volle vuilnisbakken en achtergelaten dozen en plastic zakken. Een rondje vegen en legen was geen overbodige luxe geweest…

Foto’s: www.kicksfotos.nl