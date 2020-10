Bovenbouw geplaatst op Barendebrug

Aalsmeer – De bovenbouw van de Barendebrug in de Dorpsstraat is afgelopen weken gerestaureerd op het terrein van aannemer Griekspoor in Nieuw-Vennep. Vandaag, donderdag 22 oktober, is de eerste fase van de plaatsing van de hamei uitgevoerd. De bovenbouw schittert ‘als vanouds’ op de gerestaureerde brug in het Centrum.

Voor de plaatsing was de Dorpsstraat vanaf de Rozenstraat afgesloten en nog twee keer gaat aan bewoners en bezoekers van het Centrum gevraagd worden om een andere route richting de Burgemeester Kasteleinweg te nemen.

De bovenbouw is weliswaar geplaatst, maar de ‘klus’ is nog niet geheel voltooid. Nu de hamei is ingemeten, dienen nog een aantal onderdelen op maat gerealiseerd worden. Hier gaat de komende drie weken bij Griekspoor aan gewerkt worden. De afronding, tweede fase, gaat plaatsvinden op woensdag 11 en donderdag 12 november en deze dagen zal de Dorpsstraat voorlopig voor de laatste keer afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de sites van de gemeente (www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering) en van aannemer Griekspoor (www.griekspoor.nl/aalsmeer)